Patronul lui Sepsi lămurește transferul lui Bălașa! Laszlo Dioszegi îi dă replica lui Gică Hagi

Laszlo Dioszegi a oferit prima reacție după ce „Regele” i-a acuzat pe covăsneni că i l-au „furat” pe Mihai Bălașa, deși jucătorul își dăduse cuvântul că va merge la Farul Constanța!

Sepsi Sf. Gheorghe a anunțat zilele trecute transferul fundașului în vârstă de 27 de ani, de la CS U Craiova, acolo unde Laurențiu Reghecampf îl scosese din calculele sale. Trupa lui Cristiano Bergodi a pus mâna pe fotbalist, spre uimirea lui Gică Hagi, care a dezvăluit că Bălașa îi promisese „Regelui” că va semna cu echipa sa.

„Gică Hagi greșeste mult de tot, iar dânsul nu înțelege că deși te cheamă marele Gică Hagi, totuși unii jucători te și mai refuză. Nu am știut sub nicio formă că Mihai Balașa are ofertă sau i-a dat cuvântul domnului Hagi să meargă la Farul. Noi ne aflăm în negocieri pentru Bălașa încă de acum o lună. Dar la început nu ne-am înțeles cu Craiova.

Domnul Rotaru ne ceruse o sumă pe care noi nu puteam să o dăm. Am intrat în negocieri cu un alt fundaș, dar nu ne-am înțeles nici cu el. Într-un final, domnul Rotaru și-a redus pretențiile și am batut palma pentru Bălașa. Tranzacția s-a făcut pentru 50 de mii de euro. 25 de mii îi plătim acum și 25 de mii de euro îi vom achita la vară.

Noi nu l-am pus pe Mitrea să îl sune niciodată pe Larie, deoarece nu l-am vrut. Gică Hagi greșește mult cu aceste acuze. Poate că Mitrea l-a sunat, nu îi controlez telefonul, dar nu l-am pus noi niciodată. Noi nu i-am acuzat deloc pe cei de la Voluntari, ci doar pe Budescu. În schimb, vedem că domnul Hagi ne acuză pe noi cei de la Sepsi, nu e frumos” a declarat Laszlo Dioszegi pentru ProSport.