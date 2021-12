Paul Papp, dezamăgit după egalul cu Voluntari: ,,Ne îndepărtăm de ceea ce visăm”

Paul Papp, jucătorul celor de la CS U Craiova, a reacţionat la finalul jocului cu FC Voluntari, terminat cu un rezultat de egalitate, scor 1-1.

Golurile partidei de pe arena ,,Anghel Iordănescu” au fost reuşite de către Ricardinho, în minutul 52, din assistul lui Igor Armaş, respectiv Ionuţ Vînă, în minutul 90, din pasa lui Vătăjelu.

După 1-1 cu FC Voluntari, Paul Papp se declară foarte dezamgit. Acesta spuen că echipa se îndepărtează de titlul prin rezultatele negative pe care le înregistrează.

,,Foarte dezamăgiţi toţi. Cred că nu trebuie să gândim aşa, Craiova are un lot bun, cu dubluri pe posturi, merităm toţi să jucăm. Am dovedit că am făcut o partidă bună. Am fost peste ei în unele momente. Nu îmi vine să cred că pierdem puncte uşor şi ne îndepartăm de ceea ce visam.

Lipsă de personalitate, responsabilitate, Nu e posibil să luăm aşa gol. Trebuie sa stăm cu oamenii noştri. Nu e permis, dar se pierd puncte.”, a declarat Paul Papp, la finalul jocului cu FC Voluntari.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a rămas pe locul 3 în Liga 1, cu 33 de puncte, după 19 jocuri disputate. De partea cealaltă, CS U Craiova a urcat pe locul 5 în campionat, unde a acumulat 30 de puncte din 19 meciuri jucate.