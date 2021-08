Păun, mesaj pentru fanii CFR-ului: „Nu am mai auzit de mult huiduieli pe stadion”

CFR Cluj a ieșit lamentabil din play-off-ul Europa League, după ce a pierdut și returul din Gruia cu Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2, iar la general, 1-6.

La finalul meciului, Alexandru Păun a fost primul care a oferit o reacție. Acesta a comentat prestația echipei sale în acest meci și a avut un mesaj pentru fanii care i-au huiduit pe jucători și i-au cerut demisia antrenorului Marius Șumudică.

CFR Cluj va juca în grupele Conference League, a treia competiție valorică UEFA. Tragerea la sorți va fi vineri, ora 14:30.

„E greu, e greu. La fotbal așa e, câștigi un meci și te aplaudă toată lumea, apoi pierzi altul și lumea te huiduie. Chiar nu am mai auzit de mult huiduieli pe stadionul nostru. Din păcate, avem și momente mai proaste în cariera noastră, cred că am avut ghinion mult în această dublă, la ambele meciuri am plecat de la 1-0 pentru ei.

Sper ca lumea să rămână alături de noi, avem nevoie de suporteri, toți cei din jurul echipei trebuie să rămânem împreună pentru că doar așa putem avea performanțe ca în ultimii 4 ani.

Din păcate, se uită foarte ușor ce s-a reușit la acest club. La primul pas greșit, toată lumea ne sare în cap. Dar e normal, așa e la fotbal și la sport. Știm ce avem de făcut, suntem o echipă experimentată, avem atâtea trofee în spate și nu ne doboară aceste lucruri, dimpotrivă”, a declarat Păun, la finalul jocului din Gruia.