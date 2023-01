Pauză forțată pentru Emanuel Gyenes! Organizatorii Dakar 2023 au anulat Etapa a 7-a

Pilotul român Emanuel Gyenes va avea sâmbătă zi de pauză „activă”, deoarece organizatorii Raliului Dakar au anulat Etapa a 7-a.

Etapa a 7-a din Raliul Dakar 2023 a fost anulată din cauza condițiilor meteo

Decizia a fost luată doar pentru secțiunea motociclete, din cauza problemelor legate de vreme şi a faptului că pilloţii sunt foarte obosiţi, informează L’Equipe.

Prin urmare, motocicletele și vor părăsi bivuacul de la Riyadh sâmbătă dimineața la ora 11:00 a României pentru a ajunge la Al Duwadimi, fără a fi cronometrate. Motocicliștii vor reintra în concurs duminică, dar vor avea mai puțin de lucru, deoarece proba specială a fost redusă la 345 de kilometri.

În ceea ce privește echipajele de mașini și camioane, acestea vor concursa în Etapa a 7-a, între Riyadh şi Al Duwadimi, pe o distanţă de 713,8 kilometri.

Românul Manuel Gyenes a descris care sunt condițiile meteo din Arabia Saudită. „Etapa de astăzi (n.r. – vineri) a fost scurtată, după ce bivuacul Al Duwadimi a fost inundat. Traseul a fost frumos, cu multe dune și nisip.

Am avut un ritm bun până la kilometrul 195, când am observat că mi-a intrat un fir în roata din spate. Am pierdut ceva timp, dar până la urmă a fost o etapă bună. A fost etapa care mi-a plăcut cel mai mult de când a început Raliul Dakar din 2023.

Aici este frig, deși acum suntem la Riad. Sper ca mâine dimineață când mă trezesc să nu-mi găsesc șaua înghețată, cum s-a întâmplat la Ha’il”, a scris pilotul român pe facebook, înainte să afle de anularea Etapei a 7-a.