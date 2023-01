VIDEO | Joan Barreda a câștigat Etapa a 4-a a Raliului Dakar 2023! Probleme mecanice pentru românul Emanuel Gyenes

Pilotul spaniol Joan Barreda (Honda) s-a impus în Etapa a patra a Raliului Dakar 2023, la clasa moto, desfăşurată în buclă la Ha’il (Arabia Saudită).

Emanuel Gyenes a avut probleme cu pompa de benzină în Etapa a 4-a din Raliul Dakar 2023

Traseul a avut 574 km, dintre care 425 km de probă specială, iar pilotul român Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat al 38-lea.

Barreda, la a 30-a victorie de etapă în Raliul Dakar, a trecut primul linia de sosire după 4h28:18, fiind urmat de chilianul Pablo Quintanilla (Honda) la 0:16 şi de americanul Skyler Howes (Husqvarna) la 1:05. Gyenes, de la Autonet Motorcycle Team, a ajuns la 1h13:26 de învingător.

„Ziua a patra nu a fost așa cum mi-am dorit. Încă de dimineață am avut probleme cu pomba de benzină, exact ca și anul trecut. eu am crezuit că am rezolvat această problemă, dar se pare că nu.

Înainte de start am schimbat filtrul de benzină și am sperat că totul o să meargă bine. După start am mers pe rezervorul spate, dar motocicleta tot avrea probleme, așa că am mers pe rezervorul față.

Pe la kilometrul 120 am căzut, din păcate, destul de tare. Nu am avut viteză mare, dar am rupt schimbătorul de viteză. Acolo am pierdut ceva timp, pentru că a trebuit să stau puțin să-mi revin”, a declarat Gyenes, pe contul de facebook.

În această etapă s-au consemnat un nou abandon, cel al portughezului Joaquim Rodriguez (Hero), care anul trecut a câştigat trei etape. El a căzut la kilometrul 90 şi a fost transportat la spital cu un traumatism la piciorul stâng.

Australianul Daniel Sanders (GasGas) se menţine lider în clasamentul, chiar dacă a fost doar al optulea miercuri, la 4:07 de învingător. El are un avans de 5:33 faţă de Howes şi de 6:0 faţă de argentinianul Kevin Benavides (KTM). Barreda a urcat pe 4, la 6:30 de lider.

Gyenes a urcat pe locul 32, la 3h25min24sec de Sanders. La categoria Rally 2, românul ocupă locul 13, la 2h14min08sec de liderul italian Paolo Lucci.

Etapa a 5-a din Raliul Dakar are loc joi, pe o distanță de 645 km (373 km în probă specială)

La clasa moto, în Etapa a 4-a s-a impus francezul Sebastian Loeb (Prodrive). De nouă ori campion mondial de raliuri WRC, el a trecut primul linia de sosire cu timpul de 4h11:34, urmat la 0:13 de Stephane Peterhansel (Audi) şi la 1:50 de spaniolul Carlos Sainz (Audi).

La general, lider se menţine câştigătorul ediţiei trecute, qatarianul Nasser Al-Attiyah, urmat la 18:18 de sauditul Yazeed Al Rajhi (Overdrive) şi la 18:52 francezul Stephane Peterhansel. Loeb, clasat pe locul doi la ediţia trecută, a urcat pe locul 14, la 1h33:43 de lider.

Joi, 5 ianuarie, are loc etapa a 5-a, tot în buclă la Ha’il, cu o lungime de 645 km (373 km în probă specială).