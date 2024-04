„Pe final, mai ales acasă, prind aripi!”. Florinel Coman, exasperat de evoluțiile lui Sepsi din meciurile cu FCSB! Vedeta roș-albaștrilor a oferit detalii despre accidentarea suferită

Florinel Coman (26 de ani), golgheterul SuperLigii, a vorbit despre desfășurarea partidei cu Sepsi, pe care FCSB a disputat-o în deplasare, în runda a șasea din play-off. Vedeta din atacul roș-albaștrilor a discutat și despre accidentarea din prima repriză a meciului. Florinel Coman s-a întins pe gazon în minutul 12, la scurt timp după ce a deschis scorul în Covasna, acuzând dureri la nivelul mușchilor inghinali.

„(n.r. – despre accidentare) Am simțit ceva în zona inghinală, dar sper ca în zilele următoare să nu am probleme. Mereu când jucăm cu Sepsi trebuie să închidem meciul din prima repriză. Mereu pe final, mai ales acasă, prind aripi. Ne-au dominat pe final. Au fost greșeli, sunt omenești, însă trebuie să le eliminăm din joc. Trebuia să închidem meciul în minutul 20-25.

(n.r. – presiunea titlului) Îi simt puternici pe colegi. E normal, ca să ajungi campion trebuie să te sacrifici mult, să treci prin anumite stări. Am venit cu gândul de a câștiga, nu am reușit, dar așteptăm următorul meci. Nu trebuie să dramatizăm acum. Ceea ce am clădit în acest campionat nu se dărâmă acum. După ce am ieșit, am reușit să marcăm”, a afirmat Florinel Coman, după remiza cu Sepsi.