Zeljko Kopic își motivează jucătorii înaintea duelului cu ”U” Cluj: ”Eu cred în ei”

Dinamo va disputa meciul cu ”U” Cluj, sâmbătă, în deplasare, în etapa a 8-a a play-out-ului Superligii.

Antrenorul ”Câinilor”, Zeljko Kopic, a susținut o conferință de presă premergătoare duelului cu ardelenii.

Tehnicianul este convins că echipa lui se va salva de la retrogradare.

”Nimeni nu e fericit în momentul de față la Dinamo, pentru situația din clasament, dar nu pot spune că există un conflict intern. Nu văd și nu simt un conflict.

E ceva ce e în orice familie, în orice club, în fiecare zi. Am 27 de jucători, așa că unii joacă mai mult, unii mai puțin.

Nu pot spune că am fost satisfăcut de cum au reacționat cei de pe bancă, când i-am trimis în teren. Da, așa este, poate la alte meciuri din etapele trecute nu am primit ceea ce am vrut de la ei, dar analizăm asta și discutăm.

Încerc să le spun că fiecare minut pe teren e foarte important și că trebuie să dea tot. Dar eu cred în echipa mea. Luptăm până la final să ne salvăm de la retrogradare”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.