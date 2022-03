Pep Guardiola a pus ochii pe un jucător de la Chelsea. Situația actuală este favorabilă pentru un transfer

Sancțiunile venite în contul lui Chelsea au adus mai mulți ochi pe jucătorii campioanei Europei.

Manchester City caută un fundaș dreapta, iar obiectivul principal este Reece James, de la Chelsea, potrivit Daily Mail. Reece James, jucător format de Chelsea, mai are contract cu cei de la Chelsea până în vara anului 2025.

🚨 Manchester City are interested in Reece James to replace Kyle Walker in the long term. Real Madrid have also expressed interest in the Chelsea and England full-back.

(Source: @SamiMokbel81_DM) pic.twitter.com/JxS8JKndrM

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 12, 2022