Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu și Novak Djokovic/Olga Danilovic, eliminate din primul tur al probei de dublu mixt la US Open

Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu şi Novak Djokovic/Olga Danilovic, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marţi. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt în semifinale, la fel şi Sara Errani şi Andrea Vavassori.