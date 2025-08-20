Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu și Novak Djokovic/Olga Danilovic, eliminate din primul tur al probei de dublu mixt la US Open
Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu şi Novak Djokovic/Olga Danilovic, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marţi. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt în semifinale, la fel şi Sara Errani şi Andrea Vavassori.
Era una dintre principalele atracţii ale turneului de dublu mixt de la US Open, care a început marţi: perechea formată din spaniolul Carlos Alcaraz şi britanica Emma Raducanu, câştigătoarea surpriză a US Open 2021. Cei doi au pierdut însă clar (2-4, 2-4) în primul tur în faţa Jessicăi Pegula şi a lui Jack Draper, favoriţi principali.
Primul tur a opus şi perechile Novak Djokovic/Olga Danilovic şi Daniil Medvedev-Mirra Andreeva. Ruşii au ieşit învingători (4-2, 5-3).
Taylor Townsend şi Ben Shelton s-au impus (4-2, 5-4 [2]) în faţa perechii Holger Rune/Amanda Anisimova. Danielle Collins şi Christian Harrison i-au învins (4-0, 5-3) pe Belinda Bencic şi Alexander Zverev.