Petrea, ambițios înaintea reluării campionatului: “Trebuie să scoatem maxim de la fiecare joc, începând cu cel cu CFR”

Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat pentru FCSB TV că formaţia sa trebuie să obţină totul la fiecare joc, începând cu derby-ul programat la 23 ianuarie, cu liderul CFR Cluj, deoarece are de recuperat un deficit de puncte.

“Importanţa jocului cu CFR pentru mine este foarte mare, însă toţi jucătorii trebuie să realizeze că nu doar un singur joc contează. Nu înseamnă că dacă vom reuşi să câţtigăm gata, lucrurile s-au rezolvat. Trebuie să scoatem maxim de la fiecare joc. Şi începând cu primul joc, cu CFR, trebuie să câştigăm.

Deşi cei de la CFR au făcut ceva transferuri acum, nu cred că vor intra imediat în prima echipă, vor fi introduşi pe parcurs. Cel puţin la primul meci cu noi mă aştept ca echipa pe care o vor alinia să fie cea care a jucat şi în tur. Ceea ce transmit echipei este că trebuie să ne luptăm până la final, până la finalul meciului.

Nu vom renunţa la principiile noastre de pregătire pentru perioada următoare pentru ca jucătorii să se poată exprima cât mai bine până la finalul partidelor. Avem de recuperat un deficit de puncte şi ca să realizăm asta trebuie să fim bine pregătiţi, să fim concentraţi la fiecare joc şi am început deja să discut acest lucru cu jucătorii”, a spus Petrea.

Tehnicianul a menţionat că jucătorii săi au reacţionat destul de bine la antrenamente. “Cred că în perioada de vacanţă unii dintre ei n-au prea făcut multe lucruri din ceea ce le-am dat. Au venit nu foarte pregătiţi. N-am avut probleme majore, cred că 2-3 jucători au venit cu un kilogram – două în plus. E foarte importantă greutatea jucătorului, să rămână în condiţiile optime. Au răspuns până acum la antrenamente destul de bine. Am încercat să facem antrenamente şi plăcute şi utile. Timpul e destul de scurt până la începerea meciurilor oficiale, am comprimat pregătirea ca să acoperim toate aspectele”, a adăugat tehnicianul.

FCSB va întâlni CFR Cluj, la 23 ianuarie, de la ora 20.00, pe teren propriu, în etapa a 23-a a Ligii 1. Echipa ardeleană este prima în clasament, cu 57 de puncte, în timp ce FCSB, locul 2, are 47 de puncte.