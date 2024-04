„Petrescu e un antrenor foarte bun, care a avut și are rețeta succesului!”-„Bursucul”, lăudat de Ciprian Deac!

CFR Cluj traversează o perioadă nefastă. Eliminați din Cupa României și la 10 puncte în campionat în spatele liderului FCSB, ardelenii au rămas fără tehnicianul Adrian Mutu și fără președintele Cristian Balaj.

Ciprian Deac a vorbit despre posibila revenire a lui Dan Petrescu, cel care s-a despărțit recent de Jeonbuk. Experimentatul mijlocaș l-a lăudat pe „Bursuc”.

„Nu știm nimic, v-am spus, eu nu am deschis televizorul, nu am ieșit din casă, nu știu. Petrescu e un antrenor foarte bun, care a avut și are rețeta succesului, dar, în momentul de față, nu e problema la antrenor, e problema la noi.

Noi trebuie să schimbăm ceva, de la noi trebuie să vină să jucăm mai mult cu sufletul, poate asta lipsește, nu știu, vedem…”, a spus Ciprian Deac, în cadrul unei conferințe de presă.