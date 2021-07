Petroliştii iau atitudine: „Demisia tuturor celor implicaţi!”

Suporterii Petrolului au luat atitudine după anunţul preşedintelui Costel Lazăr! Fanii nu acceptă ca echipa fanion a Ploieştiului să evolueze cu o altă emblemă în locul scutului tradiţional.

În plină luptă cu autorităţile locale pentru controlul clubului ajuns din nou în pragul falimentului, reprezentanţii ACS Petrolul 52 au anunţat, prin vocea lui Costel Lazăr, că renunţă la intenţia de a prelua mărcile şi emblema de la Consiliul Local. Fostele „glorii” ajunse la controlul echipei care a ratat promovarea trei sezoane la rând au spus nu unei asocieri cu Primăria. Mai mult, Lazăr a anunţat şi că entitatea pe care o reprezintă nu va participa la licitaţia prin care poate dobândi, pe cale legală, mărcile şi emblema clubului Petrolul.

Preşedintele Costel Lazăr a anunţat că echipa va merge înainte cu emblema „FCP”, cea cu „vulpea” ironizată de fanii „lupilor galbeni” încă de la apariţia ei.

Fanii petrolişti au reacţionat vehement la anunţul lui Costel Lazăr! Ultraşii cer demisia tuturor celor implicaţi, mai ales că Adunarea Generală votase pentru participarea la licitaţie.

„În urma declarațiilor apărute în presă, conform cărora “fostele glorii”, au anunțat că nu vor participa la licitația pentru preluarea mărcilor FC PETROLUL PLOIEȘTI, alegând să meargă pe un drum care îndepărtează această echipă de vechiul spirit petrolist, Peluza Latină solicită în mod imperativ demisia tuturor celor implicați în denigrarea numelui și a istoriei echipei noastre! Nu vom accepta niciun compromis, mesajul nostru este clar: URMĂM O SINGURĂ ECHIPĂ, CEA CU SCUTUL PE PIEPT!” – a fost mesajul fanilor din Peluza Latină.

„Groparii Petrolului”

Şi cei de la DoarPetrolul.ro, site al suporterilor petrolişti, au luat atitudine împotriva celor care reprezintă oficial clubul. Costel Lazăr şi fostele glorii au fost numiţi „groparii Petrolului” într-un anunţ care îi cheamă pe fani să protesteze împotriva deciziei.

„TOATA LUMEA PE STADION! PENTRU PETROLUL si IMPOTRIVA GROPARILOR!

Sambata e timpul sa ne facem vocea auzita in privinta situatiei actuale! Groparii Petrolului si-au schimbat forma din Bercea si Luca in Costel Lazar, Grigore, Fane Chibrit(Constantin Stefan) ori Ion Haralambie. Acestia sunt girati, din pacate, printr-o tacere inexplicabila inclusiv de fratii Dridea!

Cea mai mare greseala ar fi sa stam acasa! Toata lumea la stadion! Din primul pana in ultimul minut: DOAR PETROLUL!” – a fost mesajul fanilor.

Petrolul îşi va prezenta lotul sâmbătă, într-un eveniment care va începe la ora 17:30 cu un meci de old-boys şi va continua la ora 20:00 cu un amical în compania celor de la Concordia Chiajna.