Pierdere grea pentru Farul Constanța: „Eu, din sezonul următor, n-o să mai fiu! Le doresc doar binele!”

Farul Constanța pierde un om important din noul sezon. Fosta campioană a României nu se va mai baza pe serviciile lui Eric de Oliveira.

Fostul jucător brazilian făcea parte din staff-ul tehnic și ajuta la transferurile de fotbaliști străini. Iată ce a spus despre situația sa.

„Eu, din sezonul următor, n-o să mai fiu! Le doresc doar binele!”

„Acum, toată lumea se gândeşte mai mult la vacanţă. Probabil vor veni jucători noi plus unii care au mai jucat acolo. Gică Hagi ştie mai bine.

Eu, din sezonul următor, n-o să mai fiu la Farul, aşa că eu le doresc să le fie bine. Le mulţumesc, pentru că am avut doi ani senzaţionali din viaţa mea acolo. N-am reuşit să câştig un trofeu ca jucător acolo, am Cupa României, Supercupa, dar am câştigat campionatul României în calitate de scouter. Mă bucur pentru oportunitate, le doresc doar binele şi sper să facă cele mai bune achiziţii”, a dezvăluit Eric de Oliveira, pentru Orange Sport.