Pierdere importantă pentru echipa României de Billie Jean King Cup! Cine nu va juca în întâlnirea cu Polonia

După anunțul Simonei Halep de la sfârșitul lunii trecute de a declara forfait pentru meciurile care vor avea loc la Radom, acum a venit rândul Gabrielei Ruse să îi urmeze exemplul.

Numărul 55 mondial acuză o problemă la inimă apărută după o perioadă în care s-a confruntat cu mai multe provocări în ceea ce privește starea de sănătate. Jucătoarea de 24 de ani și-a motivat decizia prin intermediul unei postări de pe o rețea de socializare.

“Am avut probleme cu o pneumonie virală urmată de covid-19 în luna februarie, chiar am jucat la Dubai pe antibiotice. Nu am vrut să renunţ. Am făcut tot ce am putut ca să mă refac şi să joc în SUA. SUA a reprezentat un start lent şi am simţit efectele bolii îndelungate. Am început să mă simt mai bine aproape de Miami, deşi aveam probleme în a forţa mai mult de două meciuri.

Totuşi, la Charleston m-am simţit lentă, lipsită de energie şi am avut probleme la meciuri mai lungi. Investigaţii amănunţite au arătat o inflamaţie la inimă. Corpul meu are nevoie de odihnă. A trebuit să iau foarte dificila decizie de a mă retrage din Billie Jean Cup şi de a nu concura săptămânile următoare. Billie Jean Cup are un loc special în inima mea şi a fost mereu un sentiment extraordinar să joc pentru ţara mea”, au fost cuvintele care au însoțit postarea bucureștencei.

Ruse era a treia cel mai bine clasată româncă din circuitul feminin, după Simona Halep și Sorana Cîrstea. Ultima a refuzat convocarea așa că Tecău nu va avea la dispoziție primele trei guri de foc ale tricolorelor. În aceste condiții, împotriva liderului mondial Iga Swiatek, dar și a Magdei Linette, căpitanul nejucător se poate baza pe Irina Begu (nr 66WTA) și pe Mihaela Buzărnescu (nr 122 WTA).