Tecău simte emoțiile debutului din postura de căpitan nejucător al echipei feminine: „Asta este strategia noastră”

Retras din actvitate la începutul acestui an, Horia Tecău a trecut rapid la o nouă etapă a vieții sale profesionale.

A devenit căpitan nejucător al tricolorelor care vor întâlni Polonia pentru un loc în Grupa Mondială a Billie Jean King Cup. Confruntarea este programată la sfârșitul săptămânii viitoare la Radom. Fostul component al echipei de Cupa Davis a României a făcut o analiză a adversarelor pe care sportivele noastre le vor avea în față în partidele car vor decide soarta calificării.

„Pe Iga Swiatek am avut ocazia să o văd în multe meciuri, în ultimele săptămâni, și la Miami și vizualizând multe meciuri în reluare. Traversează o formă incredibilă. Foarte interesant cum va gestiona această nouă situație de a fi lider mondial. Poate mai multă presiune, mai multe așteptări, poate mai multe emoții. Sperăm să folosim acest mic detaliu în avantajul nostru. Simona mereu dacă nu este prezentă, lipsește echipei.

A jucat mulți ani pentru România, a câștigat multe meciuri importante. Bineînțeles că ne-ar fi plăcut să avem o echipă completă pentru acest meci foarte important și dificil, dar pregătim cât de bine putem cu echipa care este prezentă. Sperăm din strategia noastră să învingem locul 2 polonez și să ducem întâlnirea spre dublu unde se pot întâmpla multe. Am încredere că putem face această surpriză de a învinge Polonia”, a fost declarația lui Tecău, înaintea plecării în Polonia.

În absența Simonei Halep și a Gabrielei Ruse, ambele indisponibile, Tecău se va baza în Polonia pe Irina Begu, Monica Niculescu, Mihaela Buzărnescu și Raluca Olaru.

„Ne bazăm pe Monica, e o jucătoare importantă în echipa noastră. Adevărul e că știu asta din experiența de la Cupa Davis. Jucând un calendar complet de turnee este destul de solicitant si parcă niciodată nu veneam la echipa 100% sănătos. Mereu sunt mici inflamații. Încercăm să fim cât de bine putem în ziua meciului. Asta înseamnă recuperare, antrenament, acomodare cu suprafața din Polonia și pregătirea tactică foarte bună a acestui meci.

Miki Buzărnescu este în echipă, este într-o perioada în care își dorește să revină în top. La antrenamente a jucat foarte bine și este foarte posibil chiar să joace în acest weekend. Pentru mine, șansele sunt 50%-50% în momentul ăsta. Este o experiență nouă. Am stat pe lângă fete în ultimele săptămâni, am făcut și antrenamente împreună, am vorbit, am discutat mult. Voi fi pentru prima dată, acolo, pe bancă. Responsabilitate mare, dar abia aștept această nouă provocare”, a încheiat fostul câștigător de Grand Slam.