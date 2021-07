Pigliacelli, aroganță justificată: „Prea simplu la penalty. Deja știam că am câștigat”

CSU Craiova a câștigat Supercupa României, după ce a învins pe CFR Cluj, scor 4-2, după loviturile de departajare și 0-0 în timpul celor 90 de minute de joc.

În meciul disputat pe Arena Națională, pentru olteni, primii care au executat, au marcat de la punctul cu var Gustavo, Găman, Cicâldău, Markovic, în timp ce pentru ardeleni au punctat Rodriguez, Costache, iar Păun și Omrani au ratat.

Portarul Mirko Pigliacelli a fost eroul celor din Bănie, după ce a apărat cele două execuții ale jucătorilor clujeni. Astfel, portarul de 28 de ani a le-a adus oltenilor prima Supercupă a României din istorie.

La finalul meciului, Pigliacelli a recunoscut că nu s-a pregătit pentru loviturile de departajare, motivând că, atunci, totul ține de inspirația de moment. Italianul a explicat că știa că va câștiga trofeul încă de când arbitrul a fluierat finalul celor 90 de minute.

De asemenea, portarul de 28 de ani a vorbit și despre concurența pe post cu David Lazar, nou-sositul de la retrogradata Astra.

„Când a fluierat în minutul 90, deja știam că am câștigat. Prea simplu la penalty. Pentru mine, nu se antrenează penalty-urile. E emoție, presiune, n-ai cum să antrenezi penalty-urile ca portar. M-am gândit că am apărat trei cu Honved, de ce trebuie să antrenez penalty-urile dacă pentru mine n-are niciun sens?

Am bătut și eu o dată un penalty. M-am gândit la ceva și am făcut altceva. Pentru mine, când se execută penalty, se schimbă orice. Bine că am câștigat trofeul.

Eu n-am zis niciodată că vreau să plec, că trebuie să plec. Mă antrenez foarte bine, fac ce trebuie. Ăsta e sezonul al patrulea. În anii trecuți cred că am făcut treabă bună. Citesc presa, în fiecare zi sunt cel mai slab portar, dar la final de sezon sunt cel mai bun. Cred că rezultatele se văd, sunt de trei ani cel mai bun portar, doar o dată am fost al doilea, eu nu trebuie să mă bat cu nimeni. Îmi fac treaba, după decide Mister”, a povestit, entuziasmat și inedit, Pigliacelli, la finalul meciului de pe Arena Națională, unul în care a fost desemnat cel mai bun jucător.