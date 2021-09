Pinto țintește sus! Portughezul are ambiții mari cu Dinamo

Fundașul central portughez Andre Almeida Pinto a vorbit astăzi, într-o conferință de presă despre transferul la Dinamo.

„Mă simt bine, mă înțeleg bine cu echipa, am făcut trei antrenamente. Vrem să îmbunătățim rezultatele. Știam care era situația clubului când am semnat, știam poziția din clasament. Dacă te uiți la clasament, situația nu e bună, un club cu tradiția lui Dinamo nu poate fi mulțumit cu acest loc.

Este un început de sezon, nu este o cursă de 50 de metri, este un maraton! Știu că Dinamo este un club important, știu că are mulți suporteri, pasionați, care sunt alături de echipă. Am semnat până la finalul sezonului să ajut la îndeplinirea obiectivului, nimic mai mult. Am vorbit cu Mario Felgueiras, cu Beto, ştiu foarte multe lucruri despre România, mai ales că în urmă cu câţiva ani jucau mulţi jucători portughezi aici„, a declarat Andre Almeida Pinto.

Născut pe 5 octombrie 1989 la Vila Nova de Gaia, Andre Almeida Pinto a evoluat ultima oară la Farense, în prima ligă a Portugaliei, 12 meciuri și un gol în sezonul trecut.

10 este numărul echipelor la care a evoluat Andre Almeida Pinto în carieră: FC Porto, Santa Clara, Vitoria Setubal, Portimonense, Olhanense, Panathinaikos, Braga, Sporting Lisabona, Al-Fateh și Farense.

Dinamo va juca luni, de la ora 21:00, în deplasare, cu CSU Craiova, în epilogul etapei a 10-a a Ligii 1. Alb-roșii au suferit șase înfrângeri consecutive în campionat, dar vin după o victorie în Cupa României, astfel că moralul lor este unul ridicat înaintea dulului cu echipa olteană.