Plecat de la Dinamo, Paul Anton reacționează! Ce spune despre un eventual transfer la CSU Craiova

Mijlocașul în vârstă de 30 de ani a reușit în cele din urmă să se despartă de Dinamo, după mai multe luni în care s-a luptat să își câștige drepturile!

La doar câteva ore după ce a devenit jucător liber de contract au apărut și primele informații potrivit cărora Paul Anton ar fi început negocierile cu CSU Craiova. Cu toate acestea, jucătorul a mărturisit că nu intenționează să rămână în România și își dorește să evolueze din nou în străinătate. Totodată, Anton a declarat că nu are niciun regret că a revenit la Dinamo și consideră că a făcut tot posibilul pentru a rămâne în Ștefan cel Mare.

„A fost o perioadă destul de grea, nu neapărat prim prisma faptului că nu am reușit să reziliez mai repede, ci mai degrabă că am fost accidentat și nu am putut să joc. Da, am renunțat la niște bani și am reușit să ajung la o înțelegere amiabilă. Din păcate, așa a fost situația. Comisiile nu au judecat mai repede cazul, s-au lungit foarte mult, așa că eram privat de perioada aceasta de transferuri. Nu am vrut să o ratez, așa că am ajuns la o înțelegere amiabilă.

Am pierdut foarte mult, dar este vorba de trecut. Nu mă mai uit în spate, nu regret nimic. A fost o experiență, o iau cu atare și sper să fi învățat foarte multe lucruri. Asta e o parte frumoasă din toată situația. În momentele dificile am reușit să legăm prietenii adevărate. Încă nu au ajuns băieții, sunt la ședință. Îi aștept. Le transmit că sunt foarte mândru că am putut să fac parte din grupul lor și am mare încredere în ei.

Păi, de ce să mă acuze cineva? V-a zis și domnul Zăvăleanu, eram singurul jucător din club neplătit din luna februarie. Ok, am înțeles situația, am acceptat-o, dar totul are o limită. Cred că, după șase luni de zile, limita s-a dus și nu cred că are nimeni ce să îmi reproșeze. Dacă este cineva care vrea să îmi reproșeze, să se uite la cifrele mele din sezonul trecut și să vadă dacă am făcut bine la Dinamo sau nu. Plus, rezilierea în ce condiții s-a produs.

Relația cu Dario Bonetti, una excelentă. Are o calitate umană senzațională și nu putea fi decât o relație foarte bună. Din prima zi când a venit, inclusiv eu am avut foarte multe lucruri bune de învățat de la dânsul și, cu siguranță, și foștii mei colegi mai tineri vor avea de învățat foarte multe.

Sper să aibă timp, răbdare, și puțin noroc. În fotbal, fără noroc nu faci nimic. Am discutat cu el, a înțeles foarte bine. A fost și el jucător. Nu cred că există persoană care nu mi-ar înțelege deciziile sau circumstanțele care au adus la această situație. (9 ani de la Liberec) Dinamo trăiește din amintiri, dar este o amintire foarte frumoasă a clubului. Și sezonul acesta poate fi unul plin de amintiri frumoase. Sper ca Dario să realizeze mai multe minuni, nu doar una.

Nu am niciun resentiment pentru club. Doamne ferește! Este un club pe care îl respect și îl voi respecta toată viața. Nu am nicio problemă cu Dinamo și nu am de ce să fiu așa de drastic. Așa s-au întâmplat lucrurile și luăm ca atare. Pe viitor nu știm ce se va întâmpla, însă acum este prea devreme să vorbim și nu își are sensul.

Impresarul meu, Lucian, vorbește acum cu anumite echipe și vom vedea. În România nu. Vreau să am din nou o experiență în afară și în scurt timp veți afla și voi unde voi juca. E normal să muncești și să fii plătit. În raportul cu Dinamo, eu mi-am respectat toate obligațiile. Nu am resentimente, îmi doresc din tot sufletul să se salveze, nu doar sportiv, ci și financiar, și să redevină o forță a României. Chiar îmi doresc lucrul acesta”, a conchis Paul Anton, citat de Pro Sport.