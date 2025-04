„Poate când arbitra el CFR-ul!”. Mihai Stoica, răspuns dur pentru Cristi Balaj după faza penalty-ului din FCSB – U Cluj 1-0: „Eu l-aș întreba asta că tot are grija noastră”

FCSB a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0, în urma unui penalty controversat, transformat de David Niculescu. Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a contestat decizia venită de la VAR.

Mihai Stoica l-a pus la zid pe Cristi Balaj: „În favoarea altei echipe se făceau an după an după an”

Mihai Stoica i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce oficialul ardelenilor s-a arătat nemulțumit de arbitrajul partidei FCSB – U Cluj, amintind de perioada în care acesta era „central” în SuperLiga.

„Dar când se făceau în alți ani în favoarea altei echipe? (n.r. greșeli) Nu știu ce să zic. Aici am multe de comentat. În favoarea altei echipe se făceau niște greșeli…

În favoarea altei echipe se făceau an după an după an. Nu mă simt cu musca pe căciulă. N-am căciulă, chiar dacă mi s-ar impune. De lovit îl lovește.

E problema de intensitate, dar nicăieri nu scrie în regulament care e intensitatea. Dacă la 6 se dă, la 4 nu se dă? E discutabil.

Sunt multe opinii și e normal să fie așa. Cine n-are chef să câștigăm zice că nu e, cine are chef să câștigăm zice că e. Simion îl lovește pe Bîrligea. Nu îl mângâie, nu îl atinge, îl lovește.

Eu spun ce văd. Mâna e departe de corp și îl lovește. Nu e o atingere sau mângâiere. E o lovitură. De lovit îl lovește. Și lovește cu antebrațul, palma vine spre gât, nu îi dă o pălmuță, cum i-a dat Gele lui Pașcanu și s-a fluierat imediat.

Noi am marcat la Ploiești și deși nu avea legătura cu faza, Bîrligea l-a lovit pe Denis Radu și s-a anulat golul. Și atunci am zis că e normal să anuleze golul pentru că l-a lovit.

(n.r. – Balaj zicea că trebuia să fie penalty și aici, la faza dintre Chiricheș și Louis Munteanu. Ești de acord?) Nu sunt de acord. Poate când arbitra el CFR-ul”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica, înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Asta l-aș întreba pe Cristi Balaj”

Mihai Stoica i-a amintit lui Cristi Balaj si despre o fază controversată petrecută la meciul FCSB – CFR Cluj, din luna februarie a acestui an.

„Eu l-aș întreba pe Balaj că tot are grija noastră la meciul nostru să vadă dacă se impunea eliminarea lui Korenica la atacul asupra lui Edjouma. Meritom Korenica la Malcom Edjouma.

Se impunea în opinia lui Balaj? Da sau nu? În opinia mea, da. Dar nu contează opinia mea. Contează în opinia lui Colțescu și a cui a fost la VAR”, a mai adăugat Mihai Stoica, înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova.