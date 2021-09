Primele măsuri luate după plângerea lui Sorin Cârțu! O nouă reacție a oficialului de la CSU Craiova

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a emis un comunicat prin care se precizează că oamenii legii s-au sesizat cu privire la cele întâmplate și urmează să identifice făptașii!

Sorin Cârțu nu are liniște în săptămâna marelui duel dintre cele două rivale ale Craiovei, astfel că noaptea trecută a fost din nou victima unui act de vandalism. După ce „Sorinaccio” a mărturisit că a depus plângere și că deține o înregistrare cu cele întâmplate, polițiștii au demarat ancheta și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.

„În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, cercetările fiind continuate, pentru identificarea persoanelor şi tragerii acestora la răspundere, urmând ca la finalizare să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, a transmis IPJ Dolj.

Sorin Cârțu: „Nu mai veniți noaptea, atacați ziua!”

„O să mai fie și mai multe, dacă tot sunt tratate cu superficialitate. Am două plângeri la poliție la care nu am primit niciun răspuns. Nici că se face ceva, nici că nu se face. Sunt ignorat. Cu cameră de luat vederi, cu oameni care au văzut… aseară au fost patru inși. Trei scriau pe garduri și unul filma. O să facă astea și live, ca să își dea importanță. Ce să nu mă ierți pe mine, mă? Cu ce am greșit eu în Craiova?

Ei să nu mai vină noaptea, să vină ziua… că tot nu le face nimeni nimic. Nu mai veniți noaptea, atacați ziua. Așa să atace, ziua, și fără mască… nu le face nimeni nimic. Eu normal că mă duc la poliție, că vin cu mască. Să vină fără mască dacă au curaj. Nu noaptea ca hoții, ca haiducii, ca vagabonzii. Când sunt autorități inofensive, normal că lumea face așa. E posibil să vezi la precedentul incident… să vezi mașina cu care au venit și să nu faci nimic?”, a spus Sorin Cârţu, potrivit sport.ro.