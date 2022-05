Portretul următoarei adversare a Simonei de la Roma: „Dacă n-aș pune mâna pe rachetă și o singură zi, aș înnebuni”

Danielle Rose Collins este rivala româncei din turul secund la competiția care precede ce-al de-al doilea turneu de grand slam al anului.

Americanca de 28 de ani a avut un început de an excelent, reușind să atingă cea mai importantă performanță a carierei prin disputarea ultimului act de la Australian Open. Însă drumul până în vârful ierarhiei feminine nu a fost deloc unul ușor pentru sportiva aflată pe poziția a noua în clasamentul mondial. Ea și-a adus aminte cum a început pasiunea sa pentru sportul alb. Un coleg de școală i-a provocat amibiția mai mult decât tatăl său care a fost la rândul lui jucător de tenis.

„În zilele de luni aducea câte un trofeu în clasă. Și mă întrebam: de unde le ia? Tata mi-a spus că dacă voi juca tenis, la fel ca el, voi avea propriile mele cupe. Nu am venit dintr-o familie superbogată, nu eram toată ziua la club, alături de copiii de acolo. Dimpotrivă. De multe ori, chiar mă rugam de câte cineva să joace cu mine”, a povestit Danielle Collins pentru WTA Insider.

Declicul s-a produs la 12 ani, atunci când a câștigat titlul național învingând în ultimul act o altă fetiță despre care se spunea că va fi urmașa Mariei Sharapova.

„Am bătut-o și le-am spus părinților: <<Eu voi fi următoarea Maria Sharapova>>. În liceu, nu am putut participa la turnee internaționale din cauza restricțiilor financiare. Jucam însă peste tot în țară, iar la 16 ani eram deja numărul unu în categoria sub 18 ani. Atunci am decis că ar fi bine să nu mă bazez exclusiv pe tenis, ci să urmez facultatea în paralel. M-am înscris la University of Florida, dar în primul an nu am jucat prea mult.

Practic, eram dintre cei care încălzeau banca de rezerve. De aceea, m-am transferat la University of Virginia ceea ce a fost decizia ideală fiindcă acolo am găsit antrenori care au lucrat cu mine și au avut încredere în mine. Am fost la facultate cu un scop. Sunt inteligentă și am aspirații de a-mi rotunji educația după ce termin cu tenisul. În același timp, dacă n-aș pune mâna pe rachetă și o singură zi, aș înnebuni. M-aș plictisi teribil”, a recunoscut americanca.

Collins și Halep s-au întâlnit de două ori până acum în circuit. În 2014 la US Open, Simona s-a impus în trei seturi, pentru ca anul trecut la Montreal să fie rândul adversarei sale din turul secund să triumfe tot în decisiv. De altfel, 2021 i-a adus americancei și primele ei titluri WTA din carieră. S-a impus la Palermo și în California.