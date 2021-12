Povestea de viață a unui fost campion al României: „Am muncit, am fost cu vacile, am fost cu caprele!”

Eugen Trică a povestit cu lux de amănunte detalii din viața sa și a mărturisit ce dificultăți a întâmpinat până în momentul în care a ajuns fotbalist!

Antrenorul în vârstă de 46 de ani s-a născut în comuna Teslui, care se află la 38 de km de Craiova. Trică a dezvăluit că a muncit din greu înainte să cunoască și cealaltă față a vieții. Fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova, Steaua și CFR Cluj a mărturisit că a crescut la țară și nu s-a ferit niciodată de muncă, chiar dacă a simțit ce înseamnă greul încă de mic.

(n.r. de unde provine) Dintr-o familie săracă, amărâtă. Am fost patru frați, la Teslui. Eu am crescut la țară. Am un frate mai mare cu un an și doi mai mici. Până la șapte ani am crescut la țară și m-am simțit foarte bine. Cea mai fericită perioadă a vieții a ținut de copilărie. Am avut bunici care m-au ajutat foarte mult. Acolo am muncit, am fost cu vacile, am fost cu caprele. La bunici mai aveam, săraci eram când am ajuns la oraș. La 6-7 ani eu munceam cu ziua și când am făcut pasul la oraș mi-a fost simplu pentru că știam cum era cu munca.

Culegeam lădițe de mere, de prune și în funcție de cât strângeam, mă plăteau. Erau comune bogate, unde se muncea. Educația o am de la bunicii mei și am suferit mult când am plecat, dar a trebuit să vin la școală în oraș. Apoi fotbalul m-a ajutat și tata a avut un rol important în cariera mea. M-a văzut la 7-8 ani în cartier, iar părintele știe cel mai bine dacă ai calitate. El m-a dus de mână la fotbal. Acum unii părinți exagerează și vor neapărat să-și facă fiul fotbalist. Ceea ce nu se poate!

(n.r. care este cel mai mare regret al său) Că am doar patru meciuri la echipa națională. Iar din cariera de antrenor regret că n-am continuat la Craiova, pentru că dacă aveam rezultate nu plecam. Rămâne de văzut dacă mă întorc. Nu mai spun niciodată, niciodată!, a spus Trică, potrivit GSP.ro.