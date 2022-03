Povestea unuia dintre arbitrii români ajuns la cel mai înalt nivel: „Merită fiecare moment de sacrificiu”

Istvan Kovacs a avut un debut de carieră în arbitraj la care visează toți cei care se apucă de această meserie.

La doar 22 de ani i s-a încredințat o Supercupă a României, iar de acolo cavalerul fluierului din Carei a avut o ascensiune fulminantă. În urmă cu doi ani, centralul a ajuns în categoria Elite, iar anul trecut a făcut parte din lotul arbitrilor care au oficiat meciuri la Euro 2020. Privind în urmă, Kovacs și-a adus aminte cum a început aventura sa în arbitraj în urmă cu aproape două decenii.

La început am jucat fotbal până la vârsta de 19-20 de ani şi am dorit să rămân în fenomen. Tatăl meu a fost cel care m-a îndrumat spre arbitraj, observând calităţile mele de bun observator şi analitic încă de la vârsta de 13-15 ani. Cinci ani de zile am făcut în paralel şi arbitraj, şi fotbal. Dacă nu eram arbitru, tot în fenomenul fotbalistic mi-aş fi căutat locul. Având în vedere că şi tatăl meu a fost fotbalist şi antrenor, probabil i-aş fi urmat calea.

Celor tineri care vor să se facă arbitri le spun doar atât: merită fiecare moment de sacrificiu şi fiecare minut petrecut pe stadioane, fie că vorbim de antrenamente sau despre meciuri. Arbitrajul este o meserie frumoasă, îţi dă posibilitatea să călătoreşti mult, să-ţi faci prieteni noi şi să te menţii fizic şi psihic până la 40-50 de ani”, a declarat centralul de 37 de ani într-un interviu pentru frf.ro.

Istvan Kovacs a precizat care au fost momentele în care s-a simțit mândru de activitatea sa și care au fost modelele de la care a furat meserie de-a lungul timpului.

„Cele mai mari satisfacţii le-am avut la meciurile arbitrate în Europa. Este un sentiment de mare satisfacţie când, la sfârşitul jocului am reuşit să părăsesc terenul de joc având jucătorii ambelor echipe în jurul nostru, aşteptând să ne strânga mâna ca un semn de mulţumire şi de recunoaştere pentru modul în care am arbitrat partida respectivă. La început mi-a plăcut foarte mult de Şandor Puhl, după care a venit Pierluigi Collina.

Ulterior am văzut ce moştenire au lasăt doi grei ai arbitrajului mondial, Anders Frisk şi Markus Merk, din generaţiile de după, i-am apreciat pe Busacca, Roberto Rosetti sau Milorad Mazic. Îmi doresc să ajung la Campionatul Mondial din Qatar, dar ştiu că este o luptă acerbă printre arbitrii din Europa. Eu voi da totul ce depinde de mine şi la final cei din comisia de arbitri FIFA vor decide dacă merit convocarea sau nu”, a punctat arbitrul de categoria Elite.