Povestirile amuzante ale lui Constantin Budescu: „A început să îmi ceară tricourile portarilor”

Mijlocașul Constantin Budescu, legitimat la FC Voluntari, a povestit întâmplări amuzante din trecutul lui. El a recunoscut că este foarte talentat, dar a ajuns în această fază a carierei pentru că a muncit foarte mult când era mic.

„Făceam fotbal tot timpul. 10 ore pe zi!”, a precizat Constantin Budescu

Jucătorul lui FC Voluntari a făcut cunoscut faptul că nu a evoluat niciodată, în cadru oirganizat, la vreo grupă de juniori. „Tot timpul am avut plăcerea asta de a juca fotbal și mi-a plăcut să practic sportul ăsta de plăcere.

Am început târziu fotbalul de performanță, pe la 15-16 ani. Când eram mic, doar de plăcere, în curtea școlii. Am practicat toate sporturile, dar doar în curtea școlii. N-am fost la nicio grupă de juniori, așa a fost situația atunci și cred că a fost bine.

Făceam fotbal tot timpul. 10 ore pe zi! Avem un profesor care ne punea tot timpul să facem tehnică individuală și să jucăm foarte mult fotbal. Erau zile când ajungeam și la 10 ore. Nici nu prea mâncam atunci, poate eram mai slab atunci.

Cam aia era, ajungeam pe la 10 la școală și plecam seara, pe la 8-9, depinde. Dacă făceam lucrurile cu plăcere, nu prea mai aveam timp să discut acasă. Mergeam și direct dormeam, eram rupt. Temelele le făceam tot la școală.

Sunt talentat, dar am muncit foarte mult ca să ajung să am talentul ăsta. Cum am spus, munceam 10 ore pe zi. Era plăcere, dar, până la urmă, tot o muncă era. Să stai să te joci cu mingea 10 ore pe zi, e ceva lucru.

Am spart și geamuri, dădeam și peste școală, dădeam și cine o dă pe geam, nu numai acum fac asta”, a spus Constantin Budescu într-un interviu, conform PRO Arena.

„Fiul cel mic îmi cere tricourile portarilor”, a spus Constantin Budescu

Constantin Budescu are doi băieți, Patrick Nicolas (6 ani) și Matias (4 ani). Despre aceștia, jucătorul spune că nu îi forțează să facă fotbal, dorind să lase alegerea în seama puștilor.

„Pe copii nu i-am dus deocamdată la fotbal. Este devreme, mi-e frică să nu se lase înainte să se apuce. Le place fotbalul, dar nu vreau să-i duc deocamdată într-un mediu organizat. Să se distreze mai întâi, se joacă toată ziua cu mingea.

Nu mi-am făcut niciun plan, ei vor face ce le va plăcea. Mai fac concursuri cu fiul meu cel mare, el se pricepe mai bine. Celui mic i-am spus că nu prea știe cu mingea și că îl băgăm în poartă. După, a început să îmi ceară tricourile portarilor”, a mai spus Budescu.