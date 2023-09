Preferatul lui Gigi Becali, taxat de un fost internațional român: ”Am crezut că dă cu lopata în minge!”

FCSB merge foarte bine în campionat și se situează pe prima poziție, fiind principala favorită la titlu.

Dawa s-a integrat la FCSB, iar Gigi Becali are mare încredere în el, chiar dacă uneori mai comite erori.

Valeriu Răchită, fost internațional român, a explicat unde ar trebui să mai lucreze fundașul.

”Știi ce se întâmpla la Dawa, Dawa are forță, are viteză, în schimb le mai comite. Dacă ai văzut primele două degajări cu stângul am crezut că dă cu lopata în minge, ambele la adversar. Aici trebuie să lucreze foarte mult. Joci la Steaua. La Steaua se pleacă foarte mult cu construcția de pe linia de fund.

Dacă îl ai pe Dawa care nu știe să paseze, sau nu poate să paseze pe interval să vină Șut cu Radunovic, sunt foarte multe probleme. Dar pe lunecări, pe lovituri cu capul a fost foarte bun. Chiricheș nu are cum să accepte să fie rezervă. A jucat atâția ani, 10 ani, în Premier League sau Italia. Eu cred că cei 3 se pot roti”, a spus Vivi Răchită, potrivit Fanatik.