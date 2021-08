Premieră absolută la US Open! Condiții speciale de organizare pentru Halep și restul concurenților

Cu un asemenea program pentru a favoriza starea de bine a concurenților, Simona Halep speră să poată câștiga în premieră US Open. Ar fi al treilea turneu de Grand Slam din carieră, după Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Are o șansă în plus, prin prisma faptului că Serena Williams sau Sofia Kenin nu vor participa din cauza unor probleme fizice.