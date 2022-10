Prepeliță, un car de nervi după remiza cu Minaur Baia Mare: „Am avut o discuție mai dură acum în vestiar!”

FC Argeș a remizat contra celor de la Minaur Baia Mare (0-0) în Cupa României. Andrei Prepeliță a oferit o primă reacție la finalul partidei.

Mai exact, tehnicianul piteștenilor a fost nemulțumit de prestația elevilor săi. Iată ce a spus despre jocul echipei sale.

„N-avem cum așa pentru că astea sunt meciuri în care trebuie să arăți că ești echipa din Liga 1 și să câștigi meciul!”

„I-am avertizat pe băieți de la începutul pregătirii meciului că n-o să venim aici și o să se dea cineva la o parte. Dacă nu ești concentrat 100%, determinat, se întâmplă ce se întâmplă, faci egal. Am controlat meciul așa, dar unii dintre ei, atitudinea lor… am avut o discuție mai dură acum în vestiar. N-avem cum așa pentru că astea sunt meciuri în care trebuie să arăți că ești echipa din Liga 1 și să câștigi meciul.

Următorul meci e în campionat cu Petrolul. Dacă îl vom tratat așa cum trebuie, vom avea șanse„, a declarat Andrei Prepeliță, după egalul cu Minaur Baia Mare.