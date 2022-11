Președintele WTA este alături de Simona Halep: „Nu aş pune sub semnul întrebării integritatea sa”

Steve Simon, preşedintele Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste de Tenis (WTA), o crede pe Simona Halep când spune că nu a făcut ceva intenţionat.

„Nu aş pune sub semnul întrebării integritatea Simonei Halep”, a declarat Steve Simon

WTA a avut, prin vocea președintelui Steve Simon, prima ieșire oficială în ceea ce o privește pe Simona Halep. Jucătoarea română a fost depistată pozitiv la un test andidoping, făcut la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului.

„Sunt foarte încrezător că, pe măsură ce procesul se va desfăşura, adevărul va ieşi la iveală şi vom acţiona în consecinţă.

Dar am multă simpatie pentru Simona, deoarece nu aş pune sub semnul întrebării integritatea sa”, a spus Simon într-un interviu acordat agenţiei Associated Press, preluat de tennismajors.com.

„O cred când spune că nu a făcut ceva intenţionat. Acestea fiind spuse, cred cu tărie în programul nostru antidoping şi cred că este unul bun, iar jucătorii îl susţin.

Iar dacă o întrebaţi pe Simona, şi ea îl susţine”, a mai precizat Simon, care a dezvăluit că discutat cu Halep după anunţul testului său pozitiv.