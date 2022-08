Presiune imensă pe Pep Guardiola: „Trebuie să câștige Champions League”

Manchester City a debutat cu o victorie în sezonul 2022-2023 din Premier League, 2-0 cu West Ham United, ambele goluri fiind marcate de atacantul norvegian Erling Haaland.1

Pep Guardiola trebuie să câștige Champions League, transmite Fabio Capello

Campioana en-titre a Angliei, Manchester City, a debutat în forță în noul sezon din Premier League. S-a impus cu 2-0 pe terenul lui West Ham. Ambele goluri au fost marcate de atacantul norvegian Erling Haaland, adus în această vară.

Antrenorul italian Fabio Capello spune că Manchester City este favorită la câștigarea Champions League. El îi transmite managerului „cetățenilor”, Pep Guardiola, că nu mai are nicio scuză, mai ales după ce l-a adus pe Haaland.

„Anul acesta, există o mare favorită pentru mine în Champions League, Manchester City. Nu e nicio competiție. În sfârșit, au un atacant puternic, Haaland. Putere și viteză!

Am văzut meciul cu West Ham și am realizat că Guardiola nu mai are nicio scuză: trebuie să câștige Champions League.

Cu stilul său de joc, a câștigat prima dată Champions League cu Messi, iar acum o va face cu Haaland”, a spus Fabio Capello, pentru Il Mattino, citat de footballnews24.it.

Pep Guardiola a câștigat Champions League în 2009 și 2011

Pep Guardiola are în palmares două trofee Champions League, cu ambele cu Barcelona, în 2009 și 2011. Cu Manchester City, el a fost aproape de trofeu în 2021, dar finala de la Porto a fost câștigată de Chelsea cu 1-0.

La rândul lui, Capello a câștigat o singură dată cel mai important trofeu european al echipelor de club, în sezonul 1993/1994, cu AC Milan, după ce a distrus Barcelona în finala de la Atena. Guardiola a fost integralist la echipa catalană.

Totodată, tehnicianul italian a mai câștigat șapte titluri în țara natală: patru cu AC Milan, unul cu AS Roma și două cu Juventus.

Acestea din urmă au fost retrase din cauza celebrului scandal Calciopoli, când echipa din Torino a fost retrogradată în Serie B și a primit o depunctare de 9 p.