Raluca Strămăturaru va fi portdrapel al României la festivitatea de deschidere a JO de iarnă care va avea loc mâine la Beijing.

Sportiva noastră este deținătoarea celui mai bun rezutat al delegației țării noastre la ediția precedentă a marii competiții. De aici și așteptările pentru o nouă clasare foarte bună a sportivei de 36 de ani.

“Cred că toată lumea îşi pune speranţe în mine prin prisma rezultatului de la PyeongChang lucru care, sincer, mă bucură, dar să nu uităm că au trecut patru ani şi sportul a evoluat foarte mult. Îmi doresc să egalez performanţa de acum patru ani, dar cel mai tare m-ar bucura două zile bune de concurs. Dacă să sperăm la o medalie…nu ştiu.

Cu siguranţă fiecare dintre noi îşi doreşte, dar mai cred că ar trebui să fim realişti. La sanie echipamentul de concurs face diferenţa, iar naţiunile puternice dispun de infrastructura de care au nevoie şi investesc foarte mulţi bani în cercetare şi dezvoltare, lucru care face diferenţa într-un sport unde timpul final al unei curse se măsoară în miimi de secundă”, a declarat Raluca pentru news.ro.

Raluca este la a patra ediție a Jocurilor Oimpice la care participă, iar emoțiile sunt la fel de mari ca prima oară. În privința situației pandemice, ea a avut puterea să glumească: „Mă tem mai tare de o răsturnare cu sania decât de pandemie”.

“În primul rând este o mare realizare, cred că visul oricărui sportiv e să ajungă la Jocurile Olimpice, eu l-am îndeplinit deja de patru ori şi ca de fiecare dată e aceeaşi emoţie şi mulţumire. Sunt foarte bucuroasă şi mândră să pot reprezenta România la cel mai înalt nivel.

„Pentru mine e o mare onoare şi mândrie faptul că am fost portdrapel la PyeongChang, când am avut cel mai bun rezultat al delegaţiei României. Acum am onoarea să conduc echipa României, cei mai buni sportivi în disciplinele de iarnă la deschiderea Jocurilor Olimpice şi este clar cel mai important moment din cariera mea”, a mai menționat aceasta.