Antrenorul pentru care emoțiile cresc odată cu apropierea startului JO: „Totul a fost treptat referitor la performanţe”

Unul dintre sportivii care va reprezenta România la competiția care va debuta vineri la Beijing este și Mihaela Hogaș.

Patinoarea de viteză este antrenată de Bogdan Stănescu, cel care pregătește și lotul național al României. El a povestit cum a ajuns brașoveanca în cel mai important moment al carierei.

„Mihaela este unul dintre primii mei sportivi cu care am început cariera de antrenor, în anul 2008. Totul a fost treptat referitor la performanţe, după câţiva ani de antrenament a obţinut prima medalie în Campionatul Naţional, urmând un record naţional, iar abia apoi au început să apară rezultatele internaţionale. Printre acestea se număra locul 1 în concursul internaţional Finstral Trophy din Italia.

A urmat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de tineret din 2016, prima medelie de argint în Cupa Mondiala U23 de la Helsinki şi terminând cu Medalia de aur în Cupa Mondială de la Minsk şi Locul 1 în Clasamentul general. Un total de 12 medalii în Cupele Mondiale U23. Până la acesta calificare la Jocurile Olimpice Beijing 2022 a fost un drum foarte lung şi greu“, a mărturisit Bogdan pentru news.ro.

Acesta a detaliat și felul în care sportiva sa a obținut toate aceste rezultate.

„Neavând o pistă de gheaţă funcţională de 400m în România, am fost nevoiţi să ne deplasăm în alte ţări pentru a ne antrena şi participa la concursuri. La început aveam posibilitatea de a patina doar 10 zile pe an, pentru că nu aveam finanţare pentru mai multe zile de cantonament. Îmi 2015 ne-am dus la prima noastra Cupă Mondială de juniori, din Olanda cu doar o zi înainte, după un drum cu maşina de 2000 km, în care am condus non stop.

În urma rezultatelor bune, am primit finanţare să ne antrenăm corespunzător, asta doar în ultimii doi trei ani. A trebuit să ne batem de la egal la egal cu alţi sportivi care aveau patinoarele acasă şi nu duceau lipsa de nimic, din punct de vedere material si sportiv. Pentru mine, calificarea la JO însemna o încununare a muncii mele din 2008 şi până în prezent, în care nu am fost doar un simplu antrenor, iar acest lucru nu este chiar uşor“, a încheiat antrenorul.