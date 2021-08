Previziunea sumbră a unui ,,tricolor”: ,,Cât mai trăiesc eu, nu știu dacă ne mai calificăm la Jocurile Olimpice”

România U23 a participat la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 de ani, însă rezultatele au lăsat de aştepta, iar după faza grupelor, ,,tricolorii” s-au întors deja acasă.

Florin Ştefan, component al echipei olimpice, spune că a fost foarte bine pentru el că a fost jucător liber de contract şi nu i-a impus vreun club să nu meargă la Tokyo, dar acum face o previziune sumbră.

Acesta spune că atâta timp cât va trăi el, cel mai probabil echipa naţională de fotbal a României nu va mai ajunge la o astfel de competiţie.

,,Sunt bine, doar că n-am semnat, dar asta se poate rezolva. Până la urmă stăteam și mă gândeam, am stat, am stat, dar până la urmă a fost bine că am prins Jocurile Olimpice. Nu m-a oprit nimeni să mă duc, cum au fost alte cluburi, nu au lăsat jucătorii.

Ultima dată echipa națională a României a fost acum 57 de ani. Cât mai trăiesc eu, nu știu dacă o să se mai califice o echipă la Jocurile Olimpice. Este foarte dificil să ajungi acolo.

Normal, se putea și mai mult, dar decât deloc, e bine și 4 puncte. Nu ne-am făcut de râs să pierdem toate meciurile, am avut doar o singură înfrângere, am avut și probleme cu accidentările. Nu a fost tot lotul pe care și-l dorea Mirel (n.r. – Rădoi).

Nu a fost o presiune. Noi am făcut ceva, am calificat echipa, când nimeni nu se aștepta să ajungem acolo. Dacă ieșeam din grupe era bonus, noi nu am avut nicio presiune. Chiar îmi e dor de staff-ul de la U21 al lui Mirel. Doamne Ajută să mă adaptez repede, să prind câteva meciuri și să fiu din nou la națională.”, a declarat Florin Ştefan, pentru sport.ro.