Prima adversară a Patriciei Țig la turneul ITF W75 de la București vine dintr-o țară exotică: „Seamănă foarte mult cu un turneu WTA 125”

Jucătoarea română de tenis Patricia Țig (215 WTA) a declarat, marți, într-o conferință de presă susținută înaintea participării la turneul la turneul ITF W75 care se desfășoară în perioada 30 iunie – 6 iulie la Centrul Național Simona Halep din Capitală, că este mereu foarte frumos și plăcut să joace acasă.

Întrecerea are loc la Centrul Național Simona Halep, până pe 6 iulie

”Mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea oferită de a juca pe tablou cu un wild card. Este mereu foarte frumos și plăcut pentru mine să joc acasă pentru că am speranța că mai mulți jucători tineri se pot inspira din povestea și cariera mea. În prima parte a anului am jucat destul de puțin, dar am prioritizat turneele WTA. Următoarea perioadă o să fie destul de încărcată pentru mine și sper să fiu sănătoasă ca să pot juca într-un ritm mai alert. Oricum, eu o să încerc să joc cât pot de mult în România”, a afirmat ea.

”Am fost surprinsă de jucătoarele care au hotărât să vină la acest turneu care seamănă foarte mult cu un turneu WTA 125. Iar ăsta e un lucru bun pentru turneu și pentru imaginea lui la nivel mondial”, a adăugat jucătoarea în vârstă de 30 de ani.

Patricia Țig nu are un obiectiv la turneul de la București, ea subliniind că se concentrează mai mult pe jocul său. Ea o va întâlni în runda de debut pe Sada Nahimana, din Burundi, aflată pe locul 235 mondial.

”Eu nu am un anumit obiectiv la un turneu. Eu am obiective legate de mine și de ce pot face eu pe teren. Mă voi concentra în continuare doar pe jocul meu și sper să reușesc ceea ce îmi propun înainte de fiecare meci, lăsând la o parte rezultatul”, a explicat jucătoarea.

Turneul Raiffeisen Bank ITF W75 se desfășoară la Centrul Național Simona Halep din Capitală în perioada 30 iunie – 6 iulie.

Pe tabloul principal de simplu al turneului de la București se regăsesc șase jucătoare române: Patricia Maria Țig, Miriam Bianca Bulgaru, Ilinca Dalia Amariei, Eva Maria Ionescu, Elena Ruxandra Bertea și Georgia Andreea Crăciun.