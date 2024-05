Prima plecare de la Dinamo în această vară?: „Mi se termină contractul în vară și nu am discutat nimic cu conducerea!”

Dinamo este ca și salvată de la retrogradare după ce a învins-o pe Csikszereda cu 2-0 în manșa tur a barajului pentru menținerea în Liga 1.

Absențele din defensivă l-au determinat pe Zeljko Kopic să îl utilizeze pe Ricardo Grigore, fundașul central care a bifat doar 7 apariții în acest sezon. Iată care a fost reacția jucătorului la finalul partidei.

„Mi se termină contractul în vară și nu am discutat nimic cu conducerea!”

„M-am întors de la Dinamo pentru un motiv, să plec cu capul sus, să-mi termin contractul cum trebuie și să ne despărțim într-un mod mai frumos. Am fost hulit și nu mi-a plăcut, speram până în ultima clipă.

Mie mi se termină contractul în vară și nu am discutat nimic cu conducerea. Vom vedea ce se va întâmpla, nu știu absolut nimic.

Situația mea a fost puțin mai complicată, de ce să mint. În iarnă am avut discuții și le-am spus că am o nemulțumire despre faptul că nu joc suficient. Într-un moment am fost scos din calculele echipei și situația s-a complicat pentru că Dinamo nu a găsit înlocuitor pentru mine.

E o poveste mai lungă și nu vreau să discut despre asta acum. Trebuia să fiu pregătit pentru asta, pentru că sunt plătit să-mi fac treaba. Mă bucur că am reușit să ajut echipa. Pentru asta ne-am apucat de fotbal, să fim puternici și să trecem peste astfel de momente.

Nu trebuie să tratăm momentele cu superficialitate și trebuie să marcăm mereu când avem ocazia. Nu ne relaxăm, ne bucurăm în această seară și de mâine ne concentrăm pe retur”, a declarat Ricardo Grigore, după victoria cu Csikszereda.