Prima ratată de jucătorii lui CFR Cluj după derby-ul cu FCSB! Ce sume aveau promise fotbaliştii pentru victorie

CFR Cluj a ratat victoria în derby-ul cu FCSB, în prelungirile partidei, când Iulian Cristea a egalat scorul la 3, cu o lovitură de cap.

Pentru o victorie pe terenul ,,roş-albaştrilor”, elevii lui Dan Petrescu ar fi avut o primă consistentă. Nu mai puţin de 3.000 de euro de jucător ar fi fost promisiunea conducerii, potrivit Fanatik.

Astfel, după jocul de duminică seara, jucătorii CFR-ului au rămas în prelungirile partidei de la Bucureşti şi fără puncte, şi fără prime de joc.

Dan Petrescu, exasperat după ce echipa sa a ratat victoria în prelungiri: „Titlul se va duce în altă parte dacă vom continua așa”

Antrenorul CFR-ului a fost extrem de dezamăgit de faptul că echipa sa nu a putut să plece învingătoare de pe Arena Națională, în meciul contra principalei rivale la titlul de campioană.

Pentru prima oară după mai bine de 4 ani, CFR ia trei goluri într-un meci în care „Bursucul” se află pe banca ardelenilor.

„E clar că dacă la începutul meciului eram fericit cu egalul, la final după ce am condus de două ori nu mai pot spune același lucru. Nu îmi aduc aminte când am fost egalați așa, se mai întâmplă, cred că e prima oară în 5 ani. Sunt trist și supărat,, mai fac și două schimbări și fundașul care intră nu sare să dea în minge. Regret că am făcut acea schimbare, poate la rece când mă voi calma voi aprecia acest punct, dar victoria era senzațională.

Nu ai voie când ai 3-2 în minutul 93 nu ai voie să câștigi așa nu iei campionatul, titlul se va duce în altă parte dacă vom continua așa. FCSB are jucători extraordinari dar dacă vrem să facem față în campionat și Europa trebuie să fim mai atenți în apărare. Dacă făcea Debeljuh 3-1 acolo era mai greu pentru ei. Poate să bată pe oricine oricând, FCSB are un campionat excelent până acum și vor mai câștiga meciuri”, a fost concluzia lui Dan Petrescu, la finalul întâlnirii.

Tehnicianul care a rămas la CFR după ce a fost ofertat de la Casa Fotbalului are motive de îngrijorare pentru ceea ce urmează. FC Botoșani, Craiova, UTA sunt următoarele adversare ale campioanei României.

„FCSB arată foaret bine, dacă s-ar termina acum ar fi doar 5 puncte diferență, mai avem 8 meciuri foarte grele, program mult mai greu, în prima repriză am jucat foarte bine, ofensiv. Repriza a doua nu am stat bine fizic și am cedat prea mult teren.

Debeljuh după ce a avut problema aia cu mine e greu să găsești un atacant să facă și faza defensivă, dar să nu și-o ia în cap, păcat de golurile lui că era o victorie fantastică. Prin aceste meciuri crește și Hindrich, nu știu dacă putea să facă ceva la vreun gol, dar nu putem să dăm vina pe el, că e doar un copil și se demoralizează. O să aibă o discuție cu antrenorul de portari, eu nu mă bag peste el”, a încheiat Petrescu.