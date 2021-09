VIDEO | Emma Răducanu este noua regină de la US Open! Victorie impresionantă în fața celeilalte revelații a turneului

Pe locul 150 WTA înaintea competiției de la Flushing Meadows, jucătoarea cu origini românești a izbutit să triumfe la capătul unei dispute care a durat o oră și 51 de minute. Ea devine prima sportivă din istorie care ridică un trofeu de mare șlem deasupra capului deși a plecat din calificările lui! Iar cifrele favorabile Emmei nu se opresc aici. Puștoaica nu a pierdut niciun set de-a lungul competiției punând capăt celor 44 de ani în care nicio britanică nu se mai apropiase de câștigarea unui grand slam. Ultima pe listă era Virginia Wade în 1977 la Wimbledon. DE mâine ea va urca până pe locul 23 mondial.

Meciul a stârnit un uriaș interes în Regat, iar fanii s-au strâns să urmărească disputa în puburile din toată țara.

This is how they celebrated that first set at the Parklangley club in Bromley, where Emma #Raducanu learnt to play tennis pic.twitter.com/GY2iftfMvn

