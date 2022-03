Prima reacție a Irinei Begu, după victoria cu Arina Sabalenka: „Am jucat pentru fiecare minge”

Irina-Camelia Begu (locul 70 WTA) a declarat, vineri, că a jucat pentru fiecare minge la meciul cu Arina Sabalenka, la Miami Open.

„Cred că am fost constantă pe tot parcursul meciului. Am servit bine, am jucat pentru fiecare minge, am încercat să rezist şi asta a fost foarte important pentru mine”, a declarat Begu, conform wtatennis.com.

Irina-Camelia Begu (locul 70 WTA) a învins-o, vineri, cu scorul de 6-4, 6-4, pe belarusa Arina Sabalenka (locul 5 WTA şi cap de serie numărul 1), calificându-se în turul al treilea al turneului de categorie WTA 1000 Miami Open.

În faza următoare, Irina Begu va evolua cu o altă jucătoare din Belarus, Aliaksandra Sasnovici, locul 60 WTA. Aceasta a eliminat-o pe rusoaica Daria Kasatkina, locul 29 WTA şi cap de serie numărul 25, scor 7-6 (5), 6-4.

Calificarea în turul al treilea este recompensată cu un premiu de 54.400 de dolari şi cu 65 de puncte WTA. Cea mai bună performanţă a Irinei Begu la Miami a fost atingerea fazei optimilor de finală, în 2016.