Prima reacție a Larisei Iordache, după a 7-a operație suferită: ”Nu mi s-a mai întamplat asta niciodată”

Gimnasta a avut nevoie de o nouă intervenție chirurgicală după accidentarea suferită la Jocurile Olimpice din vara acestui an.

Sportiva de 25 de ani a povestit care este starea ei de sănătate după operație programată la o clinică din Viena.

”Mă simt foarte bine față de ieri. Am avut niște stări de rău și somnolență. Nu am putut să mă ridic deloc din pat, nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată, la nicio operație. Piciorul e mult mai bine, nu mă mai doare atât de tare. E o tăietură. La operația asta m-am speriat foarte tare și am avut multe emoții. Am făcut-o pentru a fi bine, glezna îmi dădea dureri mari, nu puteam să mai merg”, s-a destăinuit Larisa Iordache, pe o rețea de socializare.

Ratarea finalei olimpice de la bârnă a fost cel mai dezamăgitor moment dintr-un an de coșmar pentru Larisa, în care gimnasta și-a pierdut și mama. Toate acestea au determinat-o să apeleze la un specialist.

”Fac terapie, pentru că trebuie să te descoperi pe tine, în primul rând, trebuie să te simți bine în pielea ta. Făcând terapie am învățat să mă accept pe mine, chiar și când nu sunt bine. Pentru că nu suportam acel lucru și intram într-o pasă foarte proastă a mea. Și mă duceam undeva foarte jos și nu mai puteam să mă ridic.

Aveam niște probleme destul de grave. Toate lucrurile se încurcau în capul meu, nu mai știam cum să fac anumite elemente și până în ziua competiției m-am chinuit să o iau în fiecare zi de la capăt. Am tras de mine până la extrem, până la durerea suportabilă pentru mine, am ajuns până la durerea în care mi se făcea pur și simplu rău”, a mai adăugat Larisa.