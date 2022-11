Prima reacție a lui Cristiano Ronaldo după rezilierea contractului cu Manchester United: „Asta nu se va schimbă niciodată!”

Clubul englez Manchester United a anunțat rezilierea de comun acord a contractului lui Cristiano, iar atacantul portughez a oferit o primă reacție.

Întreruperea colaborării are efect imediat. Practic, se poate spune că Cristiano Ronaldo, aflat alături de naționala Portugaliei la Campionatul Mondial din Qatar, este liber de contract.

Într-un mesaj transmis prin intermediul celebrului jurnalistul Fabrizio Romano, jucătorul și-a exprimat dragostea pentru clubul la care a jucat timp de 7 ani și 3 luni, în două perioade.

„În urma discuțiilor cu Manchester United, am căzut de acord să încheiem contractul. Iubesc Manchester United și îi iubesc pe suporteri, asta nu se va schimbă niciodată!

Cristiano Ronaldo statement 🚨🇵🇹

“Following talks with Manchester United, we’ve mutually agreed to end our contract.

I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change.

It feels like the right time to seek a new challenge.

I wish Man Utd all the best”. pic.twitter.com/rQTxEIjrLA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2022