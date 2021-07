Prima reacție a lui David Popovici după ce a ratat la mustață o medalie: „Mi-am câștigat dreptul să fiu o bestie!”

Sportivul de doar 16 ani are propria perspectivă în ceea ce privește prima sa finală olimpică din carieră.

Acesta nu vede ca pe o mare dezamăgire clasarea sa pe locul 4.

Eu nu consider că am pierdut o medalie, ci doar că am câștigat locul 4! – Cred că m-am descurcat foarte bine, am reușit să fac tot ce mi-am propus, să plec mai tare pe prima parte, acolo, să fac întoarcerea nu știu cum, chestii de înotător! Sunt sigur că mi-am construit-o aproape perfect.

Pe ultima lungime știam că nu e niciunul mai bun ca mine! Știam ce aveam de făcut, am dat totul, am dovedit ce aveam de dovedit, în primul rând mie. Nu am simțit niciun fel de presiune, există, dar nu o las să mă afecteze. Deși sunt niște bestii ale înotului cele cu care înot, mi-am câștigat dreptul să fiu lângă ele. Și să devin și eu o bestie!”, a declarat David pentru Gazetă, la câteva minute după ce a ieșit din bazinul de concurs.

Acesta venea la Jocurile de la Tokyo cu trei medalii de aur câștigate la Europenele de juniori.

„Mi-am păstrat vârful de formă și după Campionatul European de juniori cu ajutorul antrenorului meu, care știe extrem de bine să plănuiască antrenamentelede dinaintea unei competiții și nu numai. Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu.

Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate, să pot să le arăt tuturor la ce nivel aduc crowl-ul și înotul”, a mai precizat tânărul reprezentant al României.