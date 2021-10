ULTIMA ORĂ | Prima reacție a lui Edi Iordănescu după infectarea cu COVID-19! Decizia luată de antrenorul FCSB-ului

Antrenorul celor de la FCSB a postat în urmă cu puțin timp un mesaj pe contul său oficial de Facebook!

Edward Iordănescu a fost depistat pozitiv în cursul zilei de luni cu coronavirus, iar în momentul de față se află în izolare. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a ținut să lămurească care este situația sa și a mărturisit că va răspunde tuturor curiozităților la prima conferință de presă pe care o va susține. Totodată, Iordănescu le-a transmis un mesaj clar și susținătorilor celor de la FCSB.

„Salut. Ultimele mele declarații vizavi de orice subiect din fotbal au fost făcute cu o zi înaintea partidei România – Armenia și înainte să fiu depistat cu Covid-19. Începând de luni m-am izolat. Nu am vorbit cu nimeni din presă și nici nu pot să o fac în perioada următoare. Îi rog pe reprezentanții mas media să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia, iar numele meu să nu mai fie folosit în diferite speculații. Ne vom auzi/ vedea din nou la prima conferință de presă la care voi putea participa, care va avea loc peste cel puțin două săptămâni și atunci vor avea parte de deschiderea mea totală pentru a clarifica orice informație așa cum am făcut de fiecare dată.

Am încredere necondiționată în colegii mei care se ocupă de echipa, am încredere totală în băieți, în profesionalismul lor și valoarea lor și fac apel la suporterii noștri să meargă în număr cât mai mare la meci indiferent că sunt din Buzău, că vin din București sau alte zone. Echipa are nevoie mare de sprijinul vostru !! Sănătate maximă tuturor !!”, a fost mesajul postat de Edi Iordănescu.