Prima reacție a lui Leo Grozavu după tragerea la sorți de miercuri: „Vedem partea plină a paharului”

La debutul în competițiile continentale, Sepsi va da cel mai probabil peste Spartak Trnava în turul doi preliminar din Conference League.

Slovacii sunt favoriți în fața maltezilor de la Mosta, în dubla care se joacă în primul tur al noii competiții organziate de UEFA. Ar putea fi pentru a patra oară când Spartak Trnava ar da peste o echipă românească în cupele europene. Cu FCSB s-a duelat în două rânduri, cu Dinamo o dată.

„E o echipă cam de nivelul nostru, vedem partea plină a paharului, deși se putea mai bine.Sunt încrezător, deși întâlnim o formație dintr-un fotbal calificat la Campionatul European, o echipă cu experiență europeană, noi suntem totuși pionieri ai acestei competiții.

E un meci deschis, să nu ne grăbim, deși Spartak e favorită, nu se știe inciodată.M-am interesat, aș vrea să avem un om la meciul din Slovacia cu Mosta. Poate eu, poate cineva din staff. Dacă nu, vom avea oricum de unde să luăm informații”, a fost reacția antrenoruui de la Sepsi pentru Gazetă.

Legătura dintre cele echipe este fpcută de căpitanul lui Sepsi, Bogdan Mitrea, fost jucător al slovacilor în sezonul 2019-2020.

„E adevărat, îl avem și pe Mitrea, care a fost căpitanul lor, poate cumva să ne ajute, deși fotbalul se schimbă mult. Ca lot nu suntem încă ceea ce ne dorim.Am pierdut mulți jucători, am mai vrea încă cel puțin 4, plus tinerii pentru campionat. Vom suferi la omogenitate, însă avem nevoie de jucători: un atacant, un mijlocaș ofensiv și un fundaș central”, a mai anunțat Grozavu.