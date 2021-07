Prima reacție a lui Todoran, după umilința de la Erevan: „Nu credeam că vom intra în galeria echipelor cu rezultate rușinoase”

Antrenorul echipei FCSB, Dinu Todoran, a oferit o primă reacție după eliminarea roș-albaștrilor, din Conference League.

„Suntem conștienți că a fost o seară neagră a fotbalului românesc. Nu credeam că vom intra în galeria echipelor cu rezultate rușinoase în cupele europene. Trăiesc cu speranța că a fost doar un accident, iar jucătorii vor demonstra asta. Ne pare rău pentru milioanele de suporteri pe care i-am dezamăgit, au tot dreptul să ne conteste.

Nu ne rămâne decât să dăm 100% pe viitor și să demonstrăm că a fost un accident. Am încredere foarte mare în fotbaliștii pe care îi am la echipă. Calificarea s-a pierdut la Erevan, am plecat favoriți, am câștigat cu 1-0 în tur, am jucat pe teren neutru. Nu s-a rupt nimic în meciul tur, în retur am pierdut calificarea„, a declarat Dinu Todoran.

FCSB a fost eliminată, joi, în turul doi preliminar al Conference League, de echipa din Kazahstan Şahtior Karagandî, scor 5-3 la loviturile de departajare în meciul retur disputat în Armenia, la Erevan. În tur, scorul a fost 1-0 pentru FCSB.

La loviturile de departajare, pentru FCSB au marcat Coman, Al. Creţu şi Vucur. A ratat Moruţan. Pentru Şahtior Karagandî au marcat Rustemovic, Bukorac, Graf, Atanaskoski şi Tattybayev.

