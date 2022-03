Primele mărturii după tragedia de la bazinul Rapid: „Iniţial, sportivul îşi revenise”

Exact în ziua în care toată suflarea rapidistă sărbătorește inaugurarea noii arene din Giulești, lângă stadion, la bazinul Rapid, s-a petrecut o dramă.

Andrei Drăghici, un poloist al echipei Dinamo, a decedat în timpul unei partide pe care formația din Ștefan cel Mare o disputa împotriva alb-vișiniilor. Șefa CS Rapid, Vali Caciureac, a oferit primele detalii cu privire la evenimentul nefericit.

„În momentul în care s-a întâmplat această tragedie, pregăteam evenimentul pentru inaugurarea stadionului. Când am auzit, am fugit către bazin. Din punctul nostru de vedere, ca organizatori, vă pot spune că am fost cât se poate de în regulă. Medicii au intervenit imediat, l-au resuscitat, iniţial, sportivul îşi revenise, am înţeles că a scuipat apă din plămâni, dar când a venit SMURD-ul, a intrat în stop cardio-respirator şi s-a constatat decesul”, au fost cuvintele președintei clubului giuleștean pentru Telekom Sport.

Orădean la origine, Andrei a început poloul la vârsta de 9 ani, iar recent fusese convocat și la lotul național.

„Este o adevărată tragedie, nu ştim exact ce s-a întâmplat, nu ştim dacă a fost o lovitură primită în timpul meciului sau dacă i s-a făcut rău. Aşteptăm rezultatul autopsiei, sportivul avea toate vizele medicale în regulă, Federaţia Română de Polo ne-a asigurat că, din punct de vedere procedural, toate lucrurile au decurs aşa cum ar fi trebuit.

Au fost verificate vizele medicale, a fost verificată prezenţa medicilor, înainte de startul meciului. Organizatorul partidei a fost Rapid Bucureşti, meciul disputându-se în cadrul Ligii Naţionale, la bazinul Rapid”, a completat omologul ei de la Dinamo, Ionuț Popa.

Momentul tragic a avut loc în timpul partidei care conta pentru etapa a 14-a a Superligii de Polo.

„Nu ştiu dacă e vorba de o lovitură, aştept raportul oficial din partea observatorului meciului. Acesta mi-a comunicat că, din punctul de vedere al comunicării, totul a fost în regulă. Aştept acum raportul scris”, a fost și poziția președintelui FR Polo, Alex Matei.