Primul gând al lui Salah după ce Liverpool s-a calificat în finala Ligii: „Hai să jucăm din nou”

Egipteanul va disputa al treilea său ultim act în tricoul formației engleze după cel pierdut în 2018 și cel în care „cormoranii” au triumfat un an mai târziu.

În finala de acum 4 ani, „Faraonul” a ieșit accidentat după un duel cu Sergio Ramos, iar coechipierii săi au fost trădați de gafele lui Karius care au dus la victoria adversarilor, scor 3-1. Acum, Salah este însetat de revanșă.

„Vreau să joc împotriva lui Madrid, ne-au învins deja într-o finală, deci hai să jucăm din nou. Mereu, la începutul unui sezon, îmi impun anumite obiective. Știu exact ce vreau să obțin cu echipa mea, dar mă gândesc și la randamentul propriu.

Am bifat numărul de pase decisive, acum trebuie să mă concentrez pe marcarea de goluri. Trent Alexander-Arnold cred că va fi supărat să audă că am în plan și un număr de assisturi pentru un sezon, având în vedere că el e cel mai bun pasator din Premier League, dar așa sunt eu, îmi setez obiective înalte”, a recunoscut Salah după victoria din Spania.

Fotbalistul care va împlini în această vară 30 de ani a atins deja borna celor 30 de goluri marcate în acest sezon în toate competițiile, cifră considerată însă nesatisfăcătoare de atacantul trupei lui Klopp.

„Am așteptări mari de la mine. Sincer, nu am mai spus asta niciodată, dar voiam să ajung la 40 de goluri în acest sezon și la 15 assisturi”, a dezvăluit africanul, ales recent cel mai bun jucător al acestui sezon de Premier league.

Salah este din 2017 la Liverpool, iar recent s-a scris că ar putea să nu semneze prelungirea contractului cu echipa de pe Anfield Road.

„În privinţa viitorului meu, încă nu pot să vă spun concret. Mai am un an de contract şi cred că fanii ştiu ceea ce doresc. Însă, în ceea ce priveşte contractul, nu este vorba doar de bani. Acest club înseamnă foarte mult pentru mine. Mă bucur de fotbal aici mai mult decât oriunde. Am dat totul pentru acest club şi toată lumea ştie asta. Aici este ca o familie”, a precizat recent Salah într-un interviu pentru FourFourTwo.