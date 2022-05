Zenit Sankt Petersburg a câștigat pentru a patra oară la rând titlul în Rusia, iar celebrarea performanței a fost făcută după victoria de luni, 3-2 cu Rubin Kazan din etapa a 27-a a campionatului.

La bucuria declanșată după ultimul fluier a participat și antrenorul secund Anatoliy Tymoshchuk, considerat trădărotr de către toată Ucraina după ce s-a ferit să ia poziție față de atacul Rusiei asupra țării sale natale. Fostul mijlocaș a fost șters din cărțile de istorie ale fotbalului ucrainean după tăcerea sa, iar imaginile surprinse la începutul acestei săptămâni au avut darul să îi erneveze și mai mult pe vecinii noștri. Ele au fost postate pe rețelele de socializare și au putut fi văzute de către toți fanii fotbalului.

