Primul jucător transferat de FCSB. Suma încasată de vicecampioană

FCSB s-a despărţit de un jucător în vârstă de 23 de ani şi poate încasa 400.000 de euro din întreaga afacere.

Gabriel Simion nu va face parte din lotul FCSB în noul sezon. Mijlocaşul a fost împrumutat la Aris Limassol, iar ciprioţii au plătit 100.000 de euro. Pentru un transfer definitiv, Aris ar urma să plătească încă 300.000 de euro la finalul stagiunii. Gruparea din Cipru l-a transferat recent şi pe Mihai Răduţ.

De când este fotbalistul FCSB-ului, Simion a adunat 23 de partide pentru echipă, iar la Astra şi la Dunărea Călăraşi are câte 29 de meciuri.

Gabriel Simion s-a format la centrul de copii şi juniori de la FCSB şi a mai jucat sub formă de împrumut la Academica Clinceni şi Juventus Bucureşti.

Recent, Simion a fost lăudat de Nana Falemi. Fostul mijlocaş al Stelei l-a comparat cu legendarul Steven Gerrard, actualul manager al lui Rangers.

„Mă bucur că îl văd pe Gabriel Simion în primul 11. Am spus de acum 3 ani că va fi căpitanul echipei, am spus-o de când era junior la FCSB, la grupa 1997-1998. Am spus că în 4-5 ani va ajunge căpitanul echipei. Uite că acum e titular la echipa mare și a făcut un meci bun, din punctul meu de vedere, în față unui adversar dificil. Sper ca pe viitor va ajunge căpitanul echipei pentru că e genul de jucător care e un lider prin exemplu, nu vorbește mult, e similar lui Steven Gerrard, lider prin exemplul personal, prin ceea ce face pe teren, la antrenament”, a spus Nana Falemi, conform Pro X.