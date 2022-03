Primul om din mandatul lui Adi Mutu care a plecat de la Rapid: „Am avut o discuție cu Adi și, pentru liniștea lui și a echipei, eu am ales de unul singur să nu îl însoțesc în aventura asta la Rapid.”

Eduard Stăncioiu, fostul portar din Liga 1, a explicat ce s-a întâmplat la antrenamentul Rapidului, acolo unde s-a confruntat cu fanii furioși ai Rapidului. Stăncioiu era secundul lui Mutu, care tocmai a fost numit antrenor, însă a decis să renunțe la poziția sa după doar „un antrenament și jumătate”, așa cum a ținut să precizeze.

Fanii i-au reproșat că este stelist, lucru vizibil pe contul de Facebook ale fostului jucător. Stăncioiu a fost portar la FCSB în perioada 2016-2018.

Stăncioiu abandonează proiectul la care colabora cu Adi Mutu

Eduard Stăncioiu și-a explicat decizia astfel:

„Am fost la antrenament, am făcut ședința video cu băieții, dar am ieșit mai târziu, pentru că am rămas să mai aranjez câteva lucruri pentru mâine. Am înțeles că au fost suporterii la antrenament.

Nu prea apar eu mult în spațiul public, ei s-a referit la Facebook, dar eu nu am. Singurul cont e pe Instagram. Faptul că am venit la Rapid este că îmi doresc să fiu alături de Adi, el și-a dorit să vin, să facem treabă bună, să câștigăm meciuri.

Nu sunt genul care să mă cramponez de posturi, să stau undeva unde nu sunt dorit, unde creez o presiune și o stare nu prea bună și nu voi face niciodată asta. Am tărie, nu trăiesc din lucrul ăsta, o fac numai din pasiune.

De-a lungul carierei am încercat să câștig meciurile cu posibilitățile mele. Mi-aș dori să am o discuție față în față, bărbătească, cu astfel de suporteri, atâta timp cat poate fi o discuție civilizată, să le explic cât de mult greșesc.

Dar nu e cazul în momentul acesta, pentru că nu vreau să creez discuții, presiuni aiurea, iar eu mă voi retrage. Am avut o discuție cu Adi și, pentru liniștea lui și a echipei, eu am ales de unul singur să nu îl însoțesc în aventura asta la Rapid.

Suntem mai mult decât prieteni, suntem familie și tocmai de asta nu vreau să intervin cu nimic negativ în cariera lui. Vreau să îl ajut și consider că o fac cu această decizie”, a declarat Stăncioiu la Digi Sport Special.

Conflictul dintre fanii Rapidului și Stăncioiu are la bază un episod consumat în 2006, când Rapid și Steaua se întreceau pentru titlul Ligii 1. Fostul portar, care juca atunci la Sportul Studențesc, ar fi ajutat Steaua să câștige, după ce a comis un penalty intenționat. Apoi a urmat meciul Sportul – Rapid, în care Stăncioiu a avut un conflict puternic cu galeria Rapidului.