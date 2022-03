Primul rapidist care a înscris pe noul Giulești visează frumos: „Sper ca peste doi ani să ajung la prima echipă”

Rapidul și-a inaugurat noua arenă sâmbătă, cu trei meciuri disputate de generații diferite ale giuleștenilor împotriva celor de la Poli Timișoara.

Primii au intrat în scenă au fost juniorii U16, iar Lucas Drăghia a avut onoarea să fie primul care să marcheze în tricoul alb-vișiniu pe stadionul reconstruit din Grant. Puștiul și-a dezvăluit povestea după reușita care l-a trimis în istoria clubului.

„Am avut o pasiune pentru fotbal dintotdeauna, prima oară tatăl meu m-a dus, la vârsta de 5 ani, la un club din orașul meu, Chitila, pentru că a văzut că-mi plăcea foarte mult să mă joc cu mingea. Mergea cu mine în parc și a observat că doar asta făceam.

Am fost chemat în urmă cu 3 ani să dau niște probe, iar celor de la Rapid le-a plăcut de mine și am rămas. M-am integrat foarte ușor, mai aveam niște prieteni de la fostul club care au ajuns la Rapid și m-am adaptat repede. Și ceilalți băieți ne-au primit foarte bine, am intrat în grupul lor, iar astăzi pot să spun că suntem cei mai buni prieteni. Mai am de muncit, dar sper ca peste două sezoane, când voi avea 17 ani, să ajung în anturajul primei echipe. Este un vis al meu”, a menționat tânărul fotbalist pentru Gsp.

CITEȘTE ȘI –>> Biletele interzise pe noul stadion al Rapidului! Ce se va întâmpla la meciurile de acasă ale echipei giuleștene

Lucas a precizat și care este modelul său din fotbalul actual. Cristiano Ronaldo l-a cucerit pe jucătorul de doar 15 ani.

„A ajuns să atingă performanțe uriașe prin muncă. Aș vrea să-i urmez și eu exemplul și să muncesc foarte mult ca să ajung un fotbalist mare. Eu sunt un atacant de viteză. De asemenea, mă descurc bine și la finalizare, dar și la duelurile aeriene, am un joc de cap bun.

La Rapid l-aș avea pe Daniel Niculae, chiar dacă nu l-am prins în primii săi ani la echipă, am fost pe stadion la meciurile echipei din Liga 4, împotriva celor de la CSA Steaua, și am realizat că este un atacant de mare clasă. Sper să-l întâlnesc și să primesc sfaturi de la dumnealui cât mai repede”, a mai adăugat Drăghia.