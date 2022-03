Un oficial al Federației Israeliene are trăiri speciale la meciurile contra României: „Tatăl meu era din Piatra Neamț”

Ronen Hershko așteaptă cu nerăbdare confruntarea de diseară, directorul general adjunct al forului de la Tel Aviv având un trecut strâns legat de țara noastră.

Familia sa s-a stabilit în Israel la mijlocul anilor `60 după ce a părăsit România.

„Eu sunt născut la Petah Tikva, dar părinții mei au venit aici de la Piatra Neamț. Tata, Aurelian, juca inter dreapta și era vedeta echipei de handbal a orașului. Iar după sosirea în Israel a continuat să joace în Divizia A, la Maccabi Petah Tikva. Înainte să moară m-a încurajat să plec în Noua Zeelandă, unde FIFA m-a trimis pentru a ajuta la dezvoltarea fotbalului din zona Oceania.

A fost interesant, dar m-am întors după 3 ani. Simțeam nevoia să fiu aproape de mama mea, să o pot ajuta. De mic am iubit sportul, tata, care era idolul meu, m-a învățat asta. Am jucat fotbal și baschet, dar până la urmă am ales școala. Cunosc tradițiile românești, mama ne pregătește destul de des specialități de acolo”, a povestit Ronen Hershko pentru Gsp.

Fotbalul israelian la nivel de națională a produs o singură calificare la un turneu final. Se întâmpla în 1970 la Cupa Mondială din Mexic, acolo unde a fost prezentă și echipa României. De mai bine de jumătate de secol, israelinii așteaptă să revină în lumea bună a sportului rege.

„Vrem să facem o strategie mai bună pe termen lung, să ajutăm cluburile, în special în sectorul de copii și juniori. Colaborez foarte bine cu președintele federației, Oren Hason, și cu directorul general, Yossi Sharabi. Vrem să revoluționăm lucrurile, mai ales după ce Parlamentul a aprobat că federația poate forma noi antrenori calificați.

De câteva luni l-am cooptat ca director tehnic pe olandezul Jelle Goes, care a lucrat și la naționala batavă și la ȚSKA Moscova. Încercăm să învățam de la cei mai buni. Avem și o academie aproape de Netanya, și sperăm ca în curând să producă jucători importanți, iar noi să reușim calificări la turnee finale. Am vrea să noi să ajungem să ne apropiem de nivelul României din anii ’90-2000″, a încheiat oficialul.